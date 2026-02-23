Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Drei Verletzte bei Unfall

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

In Aurich sind am Sonntagabend drei Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Gegen 20.55 Uhr fuhr ein 19-jähriger Citroen-Fahrer auf der Großen Mühlenwallstraße in Richtung Leer hinter einem 54-jährigen VW-Fahrer. Als die Ampel auf Höhe der Kreuzung zum Fischteichweg nach einer Rotlichtphase wieder Grün zeigte, fuhr der Citroen-Fahrer zu früh los und kollidierte mit dem Heck des VW. In dem VW wurden der Fahrer und zwei Insassinnen im Alter von 22 und 55 Jahren leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell