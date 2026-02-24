PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-AUR: Neuharlingersiel - Von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Neuharlingersiel - Von Fahrbahn abgekommen

Ein Autofahrer ist am Montag in Neuharlingersiel von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 15.50 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit einem Toyota auf der Straße Seriemer Mühle. Hier kam er nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 4.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.

