Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Neuharlingersiel - Von Fahrbahn abgekommen
Landkreis Wittmund (ots)
Verkehrsgeschehen
Ein Autofahrer ist am Montag in Neuharlingersiel von der Fahrbahn abgekommen. Gegen 15.50 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit einem Toyota auf der Straße Seriemer Mühle. Hier kam er nach ersten Erkenntnissen alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 4.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.
