Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn - Geldbörse auf Parkplatz gestohlen

Aurich - Autofahrer gesucht

Hinte - Auffahrunfall

Großefehn - Unfallflucht auf Parkplatz

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Krummhörn - Geldbörse auf Parkplatz gestohlen

Eine 27-jährige Frau ist am Montag auf einem Parkplatz in der Gemeinde Krummhörn Opfer eines Diebstahls geworden. Gegen 15.30 Uhr verstaute die Frau vor einem Supermarkt in der Handelsstraße ihre Einkäufe aus dem Einkaufswagen heraus in ihrem Auto. Während sie die Waren einräumte, entwendeten Unbekannte ihre Geldbörse aus dem Einkaufswagen. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04923 805710 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Autofahrer gesucht

Die Polizei sucht den Verursacher eines Verkehrsunfalls in Aurich. Am Dienstag gegen 7.40 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Wallinghausener Straße in Richtung Pfalzdorf. In Höhe des Schützenplatzes soll er plötzlich beide Fahrspuren eingenommen haben, obwohl ihm ein 45-jähriger Pedelec-Fahrer entgegenkam. Der Pedelec-Fahrer musste ausweichen und stürzte in einen Graben. Er wurde leicht verletzt. Der Autofahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Er soll einen petrolfarbenen VW Golf gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Hinte - Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstagmorgen in Hinte. Eine 47-jährige VW-Fahrerin war gegen 8.35 Uhr auf der B 210 aus Loppersum kommend in Richtung Emden. In Höhe der Einmündung Am Schiefen Turm übersah sie nach ersten Erkenntnissen, dass vor ihr eine 25-jährige Mitsubishi-Fahrerin nach rechts abbiegen wollte, und fuhr auf. Die 25-Jährige im Mitsubishi wurde leicht verletzt. Beide Autos wurden beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 8.000 Euro.

Großefehn - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein Autofahrer ist am Montag nach einem Parkplatzunfall in Großefehn geflüchtet. Zwischen 19.15 Uhr und 19.35 Uhr beschädigte der bislang Unbekannte mit seinem Fahrzeug die Front eines grauen Peugeot 208. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines Discounters im Postweg. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Schwimmbads in Aurich kam es am Montag zu einer Unfallflucht. In der Zeit zwischen 19.45 Uhr und 21.15 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz am Ellernfeld einen Audi A5 hinten an der Fahrerseite. Der Verursacher flüchtete, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Gesucht wird in dem Zusammenhang der Fahrer eines weißen Kleinwagens, der neben dem Audi geparkt hatte. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

