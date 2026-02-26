Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
POL-AUR: Friedeburg - Versuchter Kupferdiebstahl
Landkreis Wittmund (ots)
Kriminalitätsgeschehen
Friedeburg - Versuchter Kupferdiebstahl
In Friedeburg kam es bei einem örtlichen Baustoffhändler zu einem versuchten Diebstahl von bereits verbauten Kupferdachrinnen. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 12 Uhr. Vermutlich wurden die Täter bei ihrer Tatausführung gestört. Die Polizei in Friedeburg bittet um Hinweis unter 04465 945780.
