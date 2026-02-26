PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Versuchter Kupferdiebstahl

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Versuchter Kupferdiebstahl

In Friedeburg kam es bei einem örtlichen Baustoffhändler zu einem versuchten Diebstahl von bereits verbauten Kupferdachrinnen. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 12 Uhr. Vermutlich wurden die Täter bei ihrer Tatausführung gestört. Die Polizei in Friedeburg bittet um Hinweis unter 04465 945780.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Pressestelle
Heiko Nanninga
Telefon: 04941/606-104
E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Aurich/Wittmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren