POL-KLE: Kranenburg - Roter Radlader entwendet: Kripo sucht Zeugen
Kranenburg-Zyfflich (ots)
Im Zeitraum von Donnerstag (5.März 2026), 23:00 Uhr und Freitag (6. März 2026), 05:30 Uhr kam es an der Straße Kleyen in Kranenburg zur Entwendung eines Radladers. Am roten Fahrzeug (Hersteller: Wacker Neuson), welches auf dem Grundstück eines landwirtschaftlichen Betriebs abgestellt gewesen war, waren noch zusätzliche Arbeitsleuchten montiert.
Die Kripo Kleve sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)
