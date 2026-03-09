Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Roter Radlader entwendet: Kripo sucht Zeugen

Kranenburg-Zyfflich (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag (5.März 2026), 23:00 Uhr und Freitag (6. März 2026), 05:30 Uhr kam es an der Straße Kleyen in Kranenburg zur Entwendung eines Radladers. Am roten Fahrzeug (Hersteller: Wacker Neuson), welches auf dem Grundstück eines landwirtschaftlichen Betriebs abgestellt gewesen war, waren noch zusätzliche Arbeitsleuchten montiert.

Die Kripo Kleve sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

