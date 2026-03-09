PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Kollision zwischen Kleinkraftrad und Fahrrad: 71-jährige Frau verletzt sich schwer

Rees (ots)

Am Samstag (7. März 2026) kam es gegen 12:13 Uhr an der Straße Reeserward in Rees zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Mann aus Rees befuhr mit einem Kleinkraftrad (Motorroller) die Straße Reeserward in Fahrtrichtung Rees. Dabei übersah der Mann eine am rechten Fahrbahnrand (Fahrradschutzstreifen) vorausfahrende Radfahrerin und es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden. Die Frau, welche zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trug und mit einem Damenfahrrad am Straßenverkehr teilnahm, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Die 82-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Beim Mann aus Rees, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, verlief ein durchgeführter Drogenvortest positiv. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

