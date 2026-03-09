Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Alleinunfall mit Pedelec: 70-jährige Frau zieht sich schwere Verletzungen zu

Straelen (ots)

Am Sonntag (8. März 2026) kam es gegen 13:45 Uhr an einem Forstweg, zwischen dem Coenesweg und der Venloer Straße, in Straelen zu einem Alleinunfall. Eine 70-jährige Frau aus Kerken befuhr den Forstweg, verlor bei einem Bremsvorgang die Kontrolle über das Pedelec und stürzte. Die Frau zog sich durch den Sturz schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Pedelec entstand Sachschaden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell