Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Alleinunfall mit Pedelec: 70-jährige Frau zieht sich schwere Verletzungen zu

Straelen (ots)

Am Sonntag (8. März 2026) kam es gegen 13:45 Uhr an einem Forstweg, zwischen dem Coenesweg und der Venloer Straße, in Straelen zu einem Alleinunfall. Eine 70-jährige Frau aus Kerken befuhr den Forstweg, verlor bei einem Bremsvorgang die Kontrolle über das Pedelec und stürzte. Die Frau zog sich durch den Sturz schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Pedelec entstand Sachschaden. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

