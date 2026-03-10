Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Behältnis beschädigt: Unbekannter Täter entwendet Pfandbons

Emmerich am Rhein-Elten (ots)

Am Samstag (7. März 2026) suchte gegen 09:52 Uhr ein bislang unbekannter männlicher Täter die Filiale eines Discounters an der Beeker Straße in Emmerich auf. Der Mann betrat den Vorraum der Filiale, in welchem leere Pfandflaschen zurückgegeben werden können, und beschädigte dort ein Behältnis. Aus diesem entwendete der Täter mehrere gespendete Pfandbons und entfernte sich dann von der Örtlichkeit. Der Täter kann anhand von Bildern einer Überwachungskamera wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 40 bis 60 Jahre alt - kräftige Statur

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell