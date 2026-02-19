Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei verweigert die Einreise

Kehl (ots)

Die Bundespolizei hat gestern (18.02.26) bei Kontrollen in Kehl zwei Personen die Einreise verweigert. Als Insasse eines Nahverkehrszuges aus Straßburg zeigte ein ivorischer Staatsangehöriger im Bahnhof Kehl ein Foto einer französischen Identitätskarte auf seinem Smartphone vor. Hierbei stellte sich das Dokument als eine Fälschung heraus. Am Nachmittag zeigte ein türkischer Staatsangehöriger bei der Kontrolle eines Fernreisezuges aus Frankreich im Bahnhof Kehl ein Foto einer falschen polnischen Identitätskarte auf seinem Smartphone vor. Beide Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Frankreich zurückgewiesen und müssen mit Anzeigen wegen versuchter unerlaubter Einreise und Urkundenfälschung rechnen.

