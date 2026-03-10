PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Mehrere Verkehrsschilder und zwei Ortstafeln entwendet: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Issum-Sevelen (ots)

Im Zeitraum von Freitag (27. Februar 2026) und Montag (9. März 2026) kam es in Issum zu mehreren Diebstählen von Verkehrsschildern und Ortstafeln. Unbekannte Täter entwendeten an der Issumer Straße, zwischen dem 27. Februar und dem 1. März 2026, ein Ortseingangsschild und zwei Verkehrszeichen (Verbot der Durchfahrt bzw. Zone 30).

An der Nieukerker Straße wurden von Freitag (6. März 2026), 00:00 Uhr und Montag (9. März 2026), 07:00 Uhr insgesamt vier Verkehrsschilder (zweimal Geh- und Radweg sowie je einmal das Parkzeichen mit dem Zusatz für Personen mit Einschränkungen bzw. ein Radfahrerrichtungsanzeiger) entwendet.

Zwischen Freitag (27. Februar 2026), 00:00 Uhr und Sonntag (1. März 2026), 07:00 Uhr wurde zudem eine Ortstafel an der Antonuisstraße entwendet.

Hinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve

