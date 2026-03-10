PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach einfacher vorsätzlicher Körperverletzung: Wer kennt den Tatverdächtigen?

Kleve (ots)

Am Mittwoch (27. August 2025) kam es durch einen unbekannten männlichen Tatverdächtigen, im Ladenlokal eines Discounters an der Emmericher Straße in Kleve, zu einer einfachen vorsätzlichen Körperverletzung. Der Tatverdächtigte beleidigte gegen 13:20 Uhr ein 13-jähriges Kind und spuckte diesem anschließend, nach einer kurzen Diskussion, ins Gesicht. Im Rahmen der Ermittlungen wendet sich die Kripo an die Öffentlichkeit und fragt: Wer kann Hinweise zum Tatverdächtigen geben?

Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung des Tatverdächtigen sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/197309

Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

