Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Altes Frittierfett im Visier Krimineller/Zeugenaufruf der Polizei

Bischofsheim (ots)

In der Nacht zum Dienstag (24.03.), gegen 4.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von der Außenanlage eines Schnellrestaurants "Am Schindberg" eine mit altem Frittierfett gefüllte Tonne und schütteten zudem das Altfett aus sechs weiteren Tonnen in eigene Behältnisse um. Ersten Ermittlungen zufolge öffneten sie zunächst gewaltsam ein Tor. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich nach erster Schätzung insgesamt auf etwa 1000 Euro.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/696-0 zu melden.

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