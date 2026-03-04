PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht nach Beschädigung eines Verkehrszeichens

Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwoch, den 04.03.2026, gegen 06:00 Uhr, kam es in der Mainzer Straße im Bad Kreuznacher (Stadtteil Planig) zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach Angaben einer aufmerksamen Zeugin befuhr ein weißer Kleinwagen die Mainzer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt, als das Fahrzeug beim Passieren einer Verkehrsinsel ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen überfuhr und beschädigte. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort das beschädigte Verkehrszeichen feststellen und ein Fahrzeugteil sicherstellen, das nach ersten Ermittlungen zu einem Mazda gehören dürfte.

Die Polizei Bad Kreuznach hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen weißen Kleinwagen geben können, sowie der Unfallverursacher selbst, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

