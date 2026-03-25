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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Geinsheim - Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus

Trebur (ots)

Ein Wohnungsbrand in einem Vierparteienhaus in der Leeheimer Straße in Trebur Geinsheim rief Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am heutigen Mittwochmorgen (25.03.) gegen 01:28 Uhr auf den Plan. Aus bislang nicht bekannten Gründen entzündete sich das Inventar einer Wohnung. Das Feuer schlug auch auf den Dachstuhl des Hauses über. Alle Hausbewohner konnten sich selbständig nach draußen flüchten. Der Wohnungseigentümer zog sich bei den Löschversuchen Hand- und Beinverbrennungen zu, weshalb er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht wurde. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Aktuell dauern die Löscharbeiten der Feuerwehr an. Ob Bewohner nach den derzeit noch andauernden Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können, ist aktuell noch unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Schadens werden von der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Holger Grünewald
Telefon: 06151 / 969 - 40312
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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