POL-DA: Geinsheim - Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus
Trebur (ots)
Ein Wohnungsbrand in einem Vierparteienhaus in der Leeheimer Straße in Trebur Geinsheim rief Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am heutigen Mittwochmorgen (25.03.) gegen 01:28 Uhr auf den Plan. Aus bislang nicht bekannten Gründen entzündete sich das Inventar einer Wohnung. Das Feuer schlug auch auf den Dachstuhl des Hauses über. Alle Hausbewohner konnten sich selbständig nach draußen flüchten. Der Wohnungseigentümer zog sich bei den Löschversuchen Hand- und Beinverbrennungen zu, weshalb er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht wurde. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Aktuell dauern die Löscharbeiten der Feuerwehr an. Ob Bewohner nach den derzeit noch andauernden Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können, ist aktuell noch unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Schadens werden von der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) übernommen.
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