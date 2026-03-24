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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Eberstadt

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Am Dienstag (24.03.), ereignete sich zwischen 16:10 Uhr und 16:20 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Heidelberger Landstraße in Eberstadt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen dort geparkten hellblauen Opel Astra an der linken Fahrzeugseite. Der Schaden wird auf mindestens 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher oder das flüchtige Fahrzeug nimmt die Polizeistation Pfungstadt unter 06157/9509-0 entgegen.

Sachbearbeiter: Krieg, POK

Pressemeldung erstellt: Lautz, KOK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
PHK`in Fabijan
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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