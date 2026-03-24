POL-DADI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Eberstadt

Rüsselsheim (ots) - In der Nacht zum Dienstag (24.03.) kam es zu einem Einbruch in ein Restaurant in der Darmstädter Straße. Die Kriminellen verschafften sich zunächst gewaltsam über eine aufgehebelte Tür Zugang in das Lokal und erbeuteten dort anschließend Geld und zwei Überwachungskameras. Die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche ...

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