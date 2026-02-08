Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere Diebstahlsdelikte in der Innenstadt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Bereich der Fußgängerzone von Neustadt an der Weinstraße kam es am Vormittag des Samstags (07.02.2026) zu mehreren Diebstahlsdelikten.

Zunächst entwendete kurz vor 09.00 h eine männliche Person aus einem Einkaufsmarkt in der Hauptstraße einen Elektro-Rasierer und flüchtete, nachdem er durch Mitarbeiterinnen angesprochen wurde. Die eingesetzte Polizeistreife konnte die Identität des Täters aufgrund der vorhandenen Videoaufzeichnungen klären und den Rasierer an der Wohnanschrift des 38jährigen Beschuldigten sicherstellen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Gegen 11.45 h entwendete eine jüngere Person (ca. 18 bis 20 Jahre alt) aus einer Schneiderei im Klemmhof drei Umhängetaschen im Wert von ca. 50,- Euro. Der Täter war mit drei etwa gleichaltrigen Personen unterwegs und flüchtete nach der Tat in Richtung des Hauptbahnhofes. Der Haupttäter trug eine weiße Kapuzenjacke. Ein Jugendlicher aus der Gruppe trug eine rote Hose mit grauer Jacke, die beiden anderen schwarze Jacken.

Des weiteren wurde durch eine Geschädigte gemeldet, dass aus ihrer Handtasche der Geldbeutel entwendet wurde. Sie befand sich zwischen 12.10 h bis ca. 13.00 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Innenstadt. Hinweise auf tatverdächtige Personen gibt es in diesem Fall nicht.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter der beiden letztgenannten Diebstähle geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

