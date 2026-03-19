Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: In Tankstelle eingestiegen, E-Scooter entwendet, Scheibe beschädigt

Aalen (ots)

Aspach-Großaspach: In Tankstelle eingestiegen

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einer Tankstelle in der Siemensstraße. Dort durchwühlten sie den Verkaufsraum und den Bereich um den Verkaufstresen und verließen das Gebäude ohne Diebesgut. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Telefonnummer 07191 9090.

Plüderhausen: E-Scooter gestohlen

Am Donnerstagmorgen, in der Zeit von 08:00 Uhr und 12:30 Uhr haben unbekannte Täter einen E-Scooter der Marke "Segway" gestohlen. Der Elektroroller war auf dem Fahrradabstellplatz an der Hohebergschule in der Kantstraße abgestellt. An ihm war das Versicherungskennzeichen VVA-071 angebracht. Der E-Scooter hatte noch einen Wert von etwa 300 Euro. Der Polizeiposten Plüderhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07181 81344.

Weinstadt-Großheppach: Scheibe beschädigt

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen wurde eine Fensterscheibe der Sporthalle in der Zügernbergstraße vermutlich durch einen Steinwurf beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 65061 um Zeugenhinweise.

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