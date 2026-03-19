Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unbekannter im Paketfahrzeug - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Radfahrer prallt gegen PKW

Am Dienstag gegen 17 Uhr kollidierte ein 21-jähriger Radfahrer in der Luise-Hartmann-Straße mit einem entgegenkommenden Dacia eines 49-Jährigen. An dem Dacia entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Es wurde niemand verletzt.

Aalen: Zusammenstoß

Beim Zusammenstoß von einem Mercedes eines 39-Jährigen mit einem Cupra einer 45-Jährigen am Donnerstag, gegen 18 Uhr, im Stadionweg entstand ein Schaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Unbekannter im Paketfahrzeug

Am Mittwoch gegen 16:50 Uhr stieg ein bislang unbekannter, vermutlich alkoholisierter Mann in ein Paketfahrzeug in der Gutenbergstraße ein, während der Paketbote im Heckbereich Pakete entlud. Nachdem der Fahrer wieder in sein Fahrzeug einsteigen wollte, traf er dort auf den Unbekannten. Nachdem er diesen aufforderte aus dem Fahrzeug auszusteigen, schlug der Mann den Paketboten dreimal mit der Faust gegen Kopf und Brust. Kurz darauf stieg der Fremde aus dem Fahrzeug aus und flüchtete gemeinsam mit einem Bekannten über eine Fußgängerbrücke in Richtung Weißensteiner Straße. Der 19-jährige Paketbote konnte im Vorfeld von dem Begleiter hören, dass dieser mit den Worten "lass den Scheiß" und "komm jetzt" versuchte den Mann von seinem Vorhaben abzuhalten. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen des Vorfalles oder Personen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 07171 3580 beim Polizeirevier zu melden.

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