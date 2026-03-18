Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfall

Aalen (ots)

Ellwangen: Unfallflucht

Zwischen Dienstag, 15:00 Uhr und Mittwoch, 04:30 Uhr, wurde ein in der Priestergasse geparkter Seat von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 zu melden.

Aalen: Unfall beim Ausparken

Ein 60-jähriger BMW-Lenker fuhr am Mittwoch gegen 09:20 Uhr rückwärts aus einer Parklücke in der Weilerstraße heraus. Dabei übersah er einen von rechts kommenden Renault eines 29-Jährigen. Es kam zur Kollision, wobei ein Sachschaden von rund 3.000 Euro entstand.

Aalen: Unfallbeteiligten gesucht

Am Mittwoch gegen 11:30 Uhr wurde in der Tiefgarage des Mercatura in der Weidenfelder Straße ein dunkles Auto von einer 56-jährigen Audi-Fahrerin beim Einparken beschädigt. Anschließend entfernte sich die geschädigte Person vom Unfallort. Das Polizeirevier Aalen bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben bzw. den Fahrer oder die Fahrerin des dunklen PKW sich unter der Telefonnummer 07361 524-0 zu melden.

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