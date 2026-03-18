Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Scheunenbrand - Ladung verloren - Sachbeschädigung - Unfall

Aalen (ots)

Westhausen: Scheunenbrand

Gegen 19 Uhr am Dienstag wurde der Polizei ein Scheunenbrand auf einer Wiese östlich der A7 im Bereich Hummeläcker gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Scheune bereits im Vollbrand. Nach einer ersten Brandortbegehung durch die Polizei kann eine Brandstiftung derzeit nicht ausgeschlossen werden, so dass die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen hat. Der entstandene Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Aalen: Ladung verloren

Am Dienstag verlor ein bislang Unbekannter PKW-Fahrer auf der B29, zwischen den Anschlussstellen Affalterried und Hüttlingen, Ladung aus seinem mitgeführten Anhänger. Diese beschädigte einen entgegenkommenden Seat eines 41-Jährigen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Oberkochen: Sachbeschädigung

Im Silcherweg wurde zwischen Montag, 17 Uhr bis Dienstag, 13 Uhr, an einem Anhänger das Kabel der Anhängerbeleuchtung durchtrennt. Zudem wurde eine dortige Hecke über mehrere Meter willkürlich beschnitten. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter 07364/955990 entgegen.

Lorch: Fahrzeug prallt in Leitplanken

Aus Unachtsamkeit kam am Dienstag gegen 21 Uhr ein 37-Jähriger mit seinem Mercedes nach links von der Fahrbahn der B29 ab und prallte in die dortigen Mittelschutzplanken. Hierbei entstand an dem PKW ein Schaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

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