PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Gaildorf: Unfallflucht nach Auffahrunfall

Am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr befuhr eine 69-jährige Ford-Fahrerin die B298 und wollte auf die L1066 einfahren. An der Einmündung musste die 69-Jährige verkehrsbedingt anhalten. Ein anderer Verkehrsteilnehmer fuhr auf den Ford der 69-Jährigen auf und entfernte sich nach einem kurzen Gespräch von der Unfallstelle. Es entstand am Ford Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Zeugenhinweise.

Schrozberg: Unfallflucht

In der Schlossgasse wurde am Dienstag gegen 11:45 Uhr ein geparkter Ford Focus durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der 07951 4800 zu melden.

Crailsheim: Pkw vs. Fahrrad

Eine 70-jährige Renault-Fahrerin fuhr am Dienstag gegen 16:20 Uhr auf der Gaildorfer Straße in Richtung Altemünster und bog an einer Kreuzung in die Reinthalerstraße ab. Dabei übersah sie einen ordnungsgemäß auf der Fahrbahn entgegenkommenden 26-jährigen Fahrradfahrer, wodurch es zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich kam. Der Radfahrer, welcher ohne Fahrradhelm fuhr, kam anschließend leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus. An Fahrzeug und Fahrrad entstand insgesamt ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 17.03.2026 – 15:33

    POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmierereien - Unfall

    Aalen (ots) - Jagstzell: Farbschmierereien Zwischen Sonntag und Dienstag besprühten bislang Unbekannte eine Wand einer Schule in der Schulstraße mit Farbe. Außerdem wurden Eier an die Wand geworfen. Die Betonwand der Gemeindehalle, ebenfalls in der Schulstraße, wurde ebenfalls mit Farbe besprüht und mit Eiern beworfen. Dies wurde bereits am vergangenen Freitag festgestellt. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 12:12

    POL-AA: Waiblingen: Baum auf Pkw gestürzt - Autofahrer verstorben

    Aalen (ots) - Ein 55 Jahre alter Tesla-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 11:15 Uhr die Klinglestalstraße von Kleinhegnach kommend in Fahrtrichtung Neustadt. Hierbei fiel ein Baum, der sich auf einem Grünstreifen neben der Fahrbahn befand, auf die Straße und traf den Pkw. Der 55-Jährige wurde durch den Baum in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren