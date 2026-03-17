Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Spielautomaten aufgebrochen, Gaststätteneinbruch, Vorfahrtsunfall, Unfall mit verletztem Kradfahrer

Aalen (ots)

Backnang: Spielautomaten aufgebrochen

Im Zeitraum von Sonntag, 12:00 Uhr und Montag, 16:20 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Bar in der Stuttgarter Straße ein. Dort hebelten sie mehrere dort aufgestellte Spielautomaten auf und flüchteten mit Bargeld in noch unbekannter Höhe. Sie hinterließen einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Zeugenhinweise dazu erbittet das Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 9090.

Sulzbach an der Murr: Gaststätteneinbruch

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher im Tresenbereich mehrere Schubladen und Schränke, sowie den Küchenbereich und den Keller. Sie entwendeten aus der Kasse einen Bargeldbetrag von etwa 80 Euro, sowie ein paar Bananen aus der Küche. Der Polizeiposten Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigten Personen oder Fahrzeugen. Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07193 352 bei der Polizei zu melden.

Backnang: Unfall - Vorfahrt missachtet

Am Montagabend, gegen 19:00 Uhr übersah ein 54-jähriger Audi-Fahrer beim Abbiegen an der Kreuzung Kuchengrund und Heinrich-Hertz-Straße den bevorrechtigten Opel einer 65-jährigen Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Unfall mit einem Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rudersberg: Kradfahrer bei Unfall verletzt

Ein 16-jähriger Fahrer eines Kraftrades wollte am Dienstag gegen 07:25 Uhr in der Brühlstraße einen Seat überholen. Als die 39-jährige Seat-Fahrerin im gleichen Moment nach links in eine Parklücke abbog, kam es zur Kollision. Dabei stürzte der 16-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Er kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 12.000 Euro.

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