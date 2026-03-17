Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Witterungsbedingte Unfälle - Körperverletzung - Diebstahl - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen / Ellwangen / Bopfingen: Witterungsbedingte Unfälle

Nach einem Wintereinbruch mit überfrierender Nässe kam es am Montag zwischen 17:45 Uhr und 22 Uhr zu insgesamt neun Unfällen auf der BAB 7 sowie zwei weiteren Unfällen im Bereich Ellwangen und Bopfingen. Lediglich bei einem Unfall wurden hierbei auch Personen verletzt. Dieser Unfall ereignete sich gegen 20:25 Uhr auf der BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl/Fichtenau. Ein 34-jähriger Lenker eines Mercedes Sprinter befuhr die schneebedeckte linke Fahrspur der BAB in Fahrtrichtung Norden. Während der Fahrt verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte zunächst in die Mittelschutzplanken. Von dort wurde das Fahrzeug wieder abgewiesen und prallte in die linke Fahrzeugseite eines auf der rechten Fahrspur befindlichen Sattelzuges. Im weiteren Verlauf schleuderte der Sprinter zurück auf die linke Fahrspur und kam unmittelbar vor der Mittelschutzplanke zum Stehen. Eine 25-jährige Lenkerin eines VW Golf, die auf der rechten Fahrspur hinter dem Sattelzug fuhr, musste ihr Fahrzeug aufgrund des Unfalles stark abbremsen und nach links ausweichen. In der Ausweichbewegung verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte gegen den bereits stehenden Sprinter. Hierbei wurde die 25-jährige Fahrerin sowie zwei Insassen im Golf im Alter von 20 und 19 Jahren leicht verletzt. Die drei Personen mussten mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 54-Jährige Lenker des Sattelzuges sowie der Fahrer des Sprinters blieben unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Bei den weiteren witterungsbedingten Unfällen entstand jeweils nur Sachschaden.

Aalen: Unfall aufgrund Alkohol

Am Sonntag gegen 18 Uhr befuhr eine alkoholisierte 74-jährige Audi-Fahrerin mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit die Hegelstraße in Richtung Kantstraße. Vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung geriet sie nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte in der Folge den Bordstein. Hierbei wurde der Reifen an ihrem PKW beschädigt. Die 74-Jährige hielt kurz an, begutachtete ihr Fahrzeug und setzte ihre Fahrt fort. Im Anschluss daran konnte sie zunächst durch einen Zeugen in der Kantstraße angesprochen werden. Statt jedoch auf das Gespräch einzugehen zeigte sie sich uneinsichtig, begab sich in ihre Wohnung und entzog sich somit dem Gespräch. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Westhausen: Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Nach einer vorausgegangenen Streitigkeit an einer Bushaltestelle in der Dalkinger Straße wurde am Freitag, gegen 13:20 Uhr, ein 13-Jähriger von fünf seiner Mitschüler im Alter von 13 bis 15 Jahren beleidigt und geschlagen. Zudem wurde ihm das Smartphone entwendet und anschließend weggeworfen. Der 13-Jährige zog sich hierbei Verletzungen zu.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich beim Polizeiposten Westhausen unter der Telefonnummer 07363/919040 zu melden.

Lauchheim/Hülen: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 41-jähriger VW-Fahrer befuhr am Montag, gegen 20:30 Uhr, die Härtsfeldstraße von Hülen nach Lauchheim. Auf Höhe der Kapfenburg befuhr er den dortigen Kreisverkehr und geriet aufgrund der Winterglätte ins Schleudern. Infolgedessen kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem auf der Verkehrsinsel befindlichen Verkehrszeichen. Der 41-Jährige setzte anschießend seine Fahrt fort, konnte jedoch aufgrund Zeugenaussagen im Nachgang ermittelt werden. Der entstandene Schaden beträgt etwa 2000 Euro.

Aalen: Fahrrad entwendet

Zwischen Donnerstag, 20 Uhr und Montag, 17:50 Uhr, wurde ein rotes Fahrrad mit blauer Gabel der Marke Jan Ullrich aus einem Fahrradparkhaus am Bahnhof entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

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