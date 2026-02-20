Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - versuchter Rollerdiebstahl -Täterfestnahme-

Frankenthal (ots)

Am 19.02.2026, gegen 12.45 Uhr, wurde durch einen Zeugen in der Mörscher Straße, Höhe Hausnummer 68, ein Jugendlicher gemeldet, welcher versuchen würde einen dort abgestellten Roller zu entwenden. Durch die eingesetzte Streife konnte vor Ort ein 14-jähriger Jugendlicher aus Frankenthal festgestellt und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Jugendlichen wurden weitere Gegenstände festgestellt, welche aus am gleichen Tag gemeldeten Diebstählen aus nicht abgeschlossenen Pkw, zum einen in der Schmiedgasse und zum anderen in der Steinstraße, zugeordnet werden konnten. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er an seine Mutter übergeben.

