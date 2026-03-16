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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Lkw vs Pkw

Ein 29-jähriger Lkw-Fahrer übersah am Montagvormittag gegen 10:15 Uhr beim Rangieren in der Beinsteiner Straße einen Renault einer 63 Jahre alten Autofahrerin und stieß mit diesem zusammen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Leutenbach: Unfall im Kreisverkehr

Ein 52 Jahre alter BMW-Fahrer befuhr am Montag gegen 14:50 Uhr die Winnender Straße in Richtung Leutenbach. Im Kreisverkehr Winnender Straße / K 1898 fuhr er vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache geradeaus über den Kreisverkehr und prallte anschließend gegen eine Lärmschutzwand. Der 52-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, an seinem Pkw entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf 20.000 Euro geschätzt. Der Kreisverkehr musste zeitweise teilweise gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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