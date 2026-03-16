Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen: Auseinandersetzungen, Diebstähle, Widerstände

Aalen (ots)

Aalen: Streit zwischen mehreren Männern

Am Samstag gegen 21:30 Uhr wurde dem Polizeipräsidium ein Streit in einem Wohngebäude in der Sauerbachstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei an der genannten Adresse konnten drei verletzte Männer angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass es unter mehreren Arbeitskollegen unterschiedlicher Nationalitäten zu Streitigkeiten kam, welche letztendlich in eine körperliche Auseinandersetzung mündeten. Hierbei wurden die drei Männer so schwer verletzt, dass sie mit drei Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht wurden. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits und der Beteiligung der einzelnen Personen dauern an.

Aalen: Auseinandersetzung in Gaststätte

Am Samstag um kurz nach 19 Uhr wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung in einer Gaststätte in der Stuttgarter Straße gemeldet. Vor Ort wurden mehrere Beteiligte bzw. Zeugen angetroffen. Den ersten Erkenntnissen nach, waren wohl spielende Kinder Auslöser des Konflikts. In dessen Verlauf wurden wohl auch Gläser und ein Stuhl geworfen sowie ein Messer eingesetzt. Ein Gast soll durch einen Gläserwurf und ein weiterer Gast durch ein Messer leicht verletzt worden sein. Durch die Polizei wurden entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Aalen: Diebstahl von Pkw

In der Zeit von Sonntag, 11:00 Uhr und Montag, 09:00 Uhr wurde ein weißer Opel Insignia von einem Ausstellungsplatz eines Autohauses in der Robert-Bosch-Straße entwendet. Das Fahrzeug war verschlossen und ohne amtliches Kennzeichen. Der Wert des Pkw beträgt ca. 10.000 Euro. Das Polizeirevier Aalen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07361 524-0.

Neresheim/Elchingen: Anhänger entwendet

Ein in der Orchideenstraße abgestellter, abgemeldeter Anhänger des Herstellers Westfalia wurde zwischen Freitagmittag und Samstagmittag von Unbekannten entwendet. Hinweise auf den Dieb nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Telefonnummer 07326 91900-1 entgegen.

Aalen: Sachbeschädigung

Unbekannte zerstörten zwischen Freitagmittag und Montag die Weidezäune und Bienenkästen der Schillerschule in der Galgenbergstraße. Es entstand ein Sachschaden von rund mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Aalen bittet um Hinweise auf die Vandalen unter der Telefonnummer 07361 524-0.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Montag kam es in der Hornbergstraße zu einem Polizeieinsatz aufgrund eines psychischen Ausnahmezustandes einer 39-jährigen Frau.

Die Frau wurde dort gegen 0:30 Uhr durch die Polizei im Garten randalierend angetroffen. Auf Ansprache durch die eingesetzten Beamten reagierte sie hysterisch und schrie lautstark herum. Zur Verhinderung weiterer Gefahren wurden ihr Handschließen angelegt. Dagegen leistete sie Widerstand. Schließlich konnte sie von den Einsatzkräften in den Dienstwagen verbracht werden. Die Frau wurde anschließend in eine Klinik verbracht, wo unter anderem, eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Hierbei beleidigte sie die Beamten. Nach ersten Erkenntnissen stand sie unter Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol.

Morgens gegen 08:00 Uhr wurde die Polizei erneut in die Klinik gerufen, da die Frau auf der Intensivstation randalierte. Aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustandes sollte sie in eine Spezialklinik gebracht werden. Bei der Umlagerung vom Krankenbett in den Rettungswagen versuchte sie einen Polizisten in den Arm zu beißen. Des Weiteren beleidigte sie die Beamten während des Transports.

Lorch/Waldhausen: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Durch bisher unbekannte Diebe wurde zwischen Donnerstag und Montag in der Plüderhäuser Straße ein Zigarettenautomat aufgebrochen und daraus Tabakwaren und Bargeld entwendet. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.300 Euro. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07172 7315 beim Polizeiposten Lorch zu melden.

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