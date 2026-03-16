Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallflucht, Trunkenheitsfahrt, illegale Müllablagerung, Sachbeschädigung, versuchter Einbruch, u.a.

Aalen (ots)

Backnang: Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, gegen 18:50 Uhr wurde ein 53-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter in der Sulzbacher Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen und auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft. Da der 53-Jährige eine stark verwaschene Aussprache aufwies, wurde ihm ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von etwa 1,2 Promille. Der 53-Jährige musste seinen Führerschein vor Ort abgeben und sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Ihm droht eine Anzeige.

Fellbach: Unfall

Eine 57-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr am Sonntag, gegen 19:30 Uhr von der B14 an der Anschlussstelle Fellbach-Süd ab und wollte anschließend nach links auf die L1198 in Richtung Fellbach abbiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Audi eines 20-jährigen Fahrers. Es kam zum Unfall mit einem Gesamtschaden von etwa 13.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Fellbach: Unfallflucht

Am Sonntag, gegen 17:15 Uhr parkte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem blauen Kleinwagen in der Charlottenstraße rückwärts aus. Dabei fuhr er gegen einen ordnungsgemäß geparkten Motorroller der Marke Hyosung, so dass dieser umfiel. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 57720.

Althütte: Illegale Müllablagerung

Unbekannte Täter haben über das Wochenende im Gärtnershaldeweg, im Waldgebiet in der Nähe des Wanderparkplatzes Waldenweiler an der L1119, eine größere Menge Müll unerlaubt im Wald abgeladen. Dabei handelt es sich unter anderem um etliche Möbel und Möbelteile, sowie um ein Haushaltsgroßgerät. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen zu den Verursachern aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Korb: Unfallflucht

Am Sonntag gegen 17:45 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Brucknerstraße einen geparkten Mini Cooper und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf 1000 Euro geschätzt. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um eine schwarze Kombilimousine von VW mit dem Teilkennzeichen WN-HA. Zeugenhinweise zum bisher unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Pkw mit Farbe beschmiert

Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag wurde in der Turmstraße ein geparkter Ford Focus mit schwarzer Farbe beschmiert und hierdurch beschädigt. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise.

Winnenden: Betrunkener Mann will Klinik nicht verlassen

Ein 37 Jahre alter betrunkener Mann wollte die Rems-Murr-Klinik trotz mehrfacher Aufforderung des Personals nicht verlassen, weshalb die Polizei hinzugerufen wurde. Auch dem Platzverweis durch die Beamten leistete der Mann nicht Folge und wurde aggressiv und ausfällig. Der Mann wurde letztlich unter heftiger Gegenwehr und fortlaufenden Beleidigungen in Gewahrsam genommen und in die Gewahrsamszelle eingeliefert, ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Urbach: Insektenhotel in Brand gesteckt

Am Sonntag gegen 9:30 Uhr wurde ein Insektenhotel am Nagelsee in Brand gesteckt. Der Brand wurde von Mitgliedern des dortigen Angelvereins entdeckt und mittels Feuerlöscher gelöscht. Der Schaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Plüderhausen: Versuchter Einbruch in Friseursalon

Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag versuchten bisher unbekannte Diebe in einen Friseursalon in der Straße Am Marktplatz einzubrechen. Die Einbrecher gelangten nicht in die Räumlichkeiten des Friseurs, verursachten beim Einbruchsversuch aber rund 500 Euro Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht

Zwischen Samstag, 13 Uhr und Sonntag, 19 Uhr wurde in der Straße Silberhalde ein geparkter BMW von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Dieser fuhr nach dem Unfall weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise zum geflüchteten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Winterbach: Unfall auf der B29

Ein 38 Jahre alter BMW-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 19:30 Uhr die B29 in Richtung Stuttgart. Auf Höhe der Anschlussstelle Winterbach fuhr er auf den vor ihm fahrenden 66-jährigen VW-Fahrer auf. Anschließend kollidierten beide Fahrzeuge mit der Leitplanke und kamen schließlich auf der rechten Fahrspur zum Stehen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Schaden wird auf insgesamt 30.000 Euro geschätzt. Die rechte Fahrspur war bis ca. 23:30 Uhr blockiert. Da sich beim Unfallverursacher der Verdacht ergab, dass dieser alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

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