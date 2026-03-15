POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruchsversuch in Fellbach

Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Einbruch Am Samstag zwischen 09:00 und 14:30 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Balkontüre eines Wohnhauses in der Schillerstraße auf. Es wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Zum derzeitigen Kenntnisstand flüchteten die Täter ohne Beute. An der Balkontüre entstand jedoch Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 EUR. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch ...

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