POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruchsversuch in Fellbach
Aalen (ots)
Fellbach: Einbruchsversuch
Zwischen Donnerstag, 08:30 Uhr, und Samstag, 13:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter die Balkontüre einer Wohnung in der Kirchhofstraße aufzuhebeln. Die verstärkte Tür hielt dem Versuch stand, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von ca. 100 EUR. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Fellbach, Tel.: 0711 57720, erbeten.
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