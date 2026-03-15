POL-AA: Schwäbisch Hall: Einbruch

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd/Hussenhofen: Einbrecher bedroht Bewohnerin In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach gegen 03:30 Uhr ein bislang unbekannter Täter in ein Haus in der Rainhalde ein. Dort traf er auf eine Bewohnerin. Er bedrohte die Bewohnerin mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Wertsachen. Nachdem er den Geldbeutel der Geschädigten ...

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