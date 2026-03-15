POL-AA: Schwäbisch Hall: Einbruch
Aalen (ots)
Schwäbisch Hall: Einbruch
Am Samstag zwischen 09:00 und 14:30 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Balkontüre eines Wohnhauses in der Schillerstraße auf. Es wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Zum derzeitigen Kenntnisstand flüchteten die Täter ohne Beute. An der Balkontüre entstand jedoch Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 EUR. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall, Tel.: 0791 4000, zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell