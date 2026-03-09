PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach - Trunkenheitsfahrt endet im Bach

Steinach (ots)

Ein 62-Jähriger ist am Sonntag gegen 17:20 Uhr mit seinem Kleinkraftrad auf dem Tannenwaldweg in Steinach verunfallt. Der Unfall ereignete sich offenbar unter Alkoholeinfluss, wodurch er mutmaßlich mit seinem Fahrzeug von dem befestigten Weg abkam und in den daneben verlaufenden Bach stürzte. Aufgrund der Umstände und das Umkippens des Fahrzeugs konnte sich der Fahrer nicht selbstständig aus der Situation befreien. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Steinach halfen dem Mann schließlich aus seiner misslichen Lage. Er erlitt leichte Verletzungen. Nachdem der durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von über 1,5 Promille ergab, musste sich der 62-Jährige neben der ärztlichen Behandlung auch einer Blutentnahme unterziehen.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

