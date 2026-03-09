Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Polizei sucht nach Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung

Bühl (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es offenbar am Samstagabend in der Eisenbahnstraße. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder den Tätern geben können. Gegen 21 Uhr soll sich ein 25-Jähriger auf dem Weg nach Hause befunden haben, als er auf eine Gruppe von etwa vier Männern aufmerksam wurde, die sich auf der Terrasse einer Bäckerei befunden haben sollen. Der 25-Jährige soll die unbekannten Männer darauf hingewiesen haben, dass es sich um ein Privatgrundstück handle und bat sie, den verursachten Müll wieder mitzunehmen. Daraufhin sollen ihn die Männer unmittelbar und ohne Vorwarnung angegriffen haben, wodurch er schwere Verletzungen erlitt. Eine Zeugin hörte offenbar Schreie und sah, wie einige Männer daraufhin davon rannten. Nach Angaben des Opfers sollen die Unbekannten mutmaßlich arabisch gesprochen haben. Einer von ihnen trug längere Haare. Der 25-Jährige wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 07223 99097-0 beim Polizeirevier Bühl zu melden.

/sk

