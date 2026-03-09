Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Raub auf Straße

Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Zu einem Raub auf eine Seniorin soll es am Freitagnachmittag in der Osker-Muser-Straße gekommen sein. Eine 76-jährige Frau soll gegen 17:30 Uhr von einer Frau und einem Mann aus einem Pkw heraus angesprochen worden sein. Im weiteren Verlauf soll die Frau die Seniorin gegen ihren Willen umarmt und gewaltsam am Handgelenk gepackt und an den Haaren gezogen haben. Nachdem das Paar die Örtlichkeit verließ, stellte die Frau das Fehlen ihres goldenen Armkettchens fest. Das Paar wurde von der Seniorin als südländisch aussehend beschrieben. Ob dieser Vorfall mit einem Raub am vergangenem Sonntag in der Weingartenstraße in Zusammenhang steht, ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Zeugen, die Angaben zu den beiden Tatverdächtigen oder den Vorfällen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0781 21 - 2820 bei der Polizei zu melden. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell