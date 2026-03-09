PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Häusliche Auseinandersetzung endet mit tätlichen Angriffen auf Polizisten

Lahr (ots)

Am Sonntag kam es in einer Wohnung im Lahrer Osten zu zwei Polizeieinsätzen. Zunächst alarmierte ein Mann die Polizei, da es Streitigkeiten im häuslichen Bereich gegeben haben soll und es zu gegenseitigen körperlichen Übergriffen gekommen sei. Die Situation konnte zunächst geschlichtet werden. Gegen 23:10 Uhr rief der Ehemann erneut den Notruf, da seine Frau sich in einem psychischen Ausnahmezustand befände und eine Selbstgefährdung nicht auzuschließen wäre. Beim Versuch, die Situation vor Ort unter Kontrolle zu bringen, griff die Frau mehrere Polizeibeamte an, beleidigte diese und äußerte sich dahingehgend, dass eine Selbstgefährdung nicht auszuschließen war. Neben einem Polizisten erlitt auch die Frau leichte Verletzungen. Nach einer medizinischen Erstversorgung musste die Frau in eine Fachklinik überstellt werden.

/sk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg

