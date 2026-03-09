Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, A5 - Mutmaßlicher Angriff

Zeugen gesucht

Offenburg, A5 (ots)

Die Beamten der Verkehrspolizei Offenburg sind nach einem Vorfall, der sich am Freitagmittag auf dem Autobahnparkplatz Gottswald zugetragen haben soll, auf der dringenden Suche nach Zeugen. Gegen 14.40 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass Zeugen vor dem Ortenauklinikum in Offenburg einen schwerverletzten, bewusstlosen Mann in einem Auto fanden. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen musste er im Anschluss unmittelbar intensivmedizinisch versorgt werden. Eine Befragung des Mannes war zu diesem Zeitpunkt nicht möglich. Am Folgetag konnte der 58-Jährige schließlich zu den Hintergründen seiner Verletzungen befragt werden. Hierbei gab er an, am Freitag zwischen 12 und 13 Uhr an der Raststelle von mutmaßlich zwei Unbekannten unvermittelt mit einem Schlagwerkzeug oder Baseballschläger nieder- und bewusstlos geschlagen worden zu sei. Als er wieder zu sich kam, fuhr er eigenständig bis zum Krankenhaus, wo er letztlich von Zeugen aufgefunden wurde. Zu weiteren Hintergründen des mutmaßlichen Angriffs konnte er keine Angaben machen.

Die ermittelnden Beamten sind daher auf der dringenden Suche nach Hinweisgebern. Wer hat zur Tatzeit am PWC Gottswald verdächtige Beobachtungen im Bereich des schwarzen Pickups des Mannes gemacht? Kann jemand Angaben zu weiteren dort befindlichen Fahrzeugen machen? Die Zeugen, welche den Verletzten im Anschluss aus seinem Auto geholt und ins Krankenhaus gebracht haben werden ebenfalls gesucht. Hinweise werden unter der Rufnummer 0781 21-4200 entgegengenommen.

/ya

