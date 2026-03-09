Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Hugsweier - Wohnugnseinbruchsdiebstahl vereitelt

Zeugenaufruf

Lahr, Hugsweier (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge wählte den Notruf, nachdem er am frühen Samstagmorgen in der Böhnlingstraße einen Mann dabei beobachtet, wie dieser durch einen Vorgarten schlich und sich am Garagentor des Nachbars zu schaffen machte. Der Zeuge ging auf den Unbekannten zu und sprach diesen an. Nach einem kurzen Wortgefecht schubste der ungebetene Besucher den Zeuge beiseite und flüchtete fußläufig in Richtung Rubinmühle/Schule. Zunächst nahm der Zeuge die Verfolgung des Mannes zu Fuß auf, verlor diesen jedoch aus den Augen. Der Täter soll bei der Tatausführung komplett schwarze gekleidet gewesen sein. Weiter trug er einen schwarzen Rucksack. Des Weiteren hat er nach Aussage des Zeugen einen russischen Dialekt. Die Beamten vor Ort stellten an der Tatörtlichkeit ein Fahrrad fest, welches unabgeschlossen an einem Zaun lehnte. Ob dies dem Mann zuzuordnen ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Hundestaffel sowie der Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Eine sofort eingeleitete Fahndung verblieb ohne den erhofften Erfolg. Die Polizeibeamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei den Beamten des Polizeirevier Lahr unter der Nummer 07821 277-0 zu melden.

