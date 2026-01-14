Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fußgänger am Zebrastreifen angefahren, 81-jähriger Unfallfahrer fuhr weiter -#polsiwi

Siegen (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (13. Januar) ist ein 24-jähriger Mann auf dem Zebrastreifen am Marburger Tor durch einen Pkw angefahren worden. Der 24-Jährige war kurz zuvor als Mitfahrer aus einem Auto ausgestiegen und wollte anschließend an dem Zebrastreifen die Straße überqueren.

Nach Angaben des jungen Mannes und weiterer Unfallzeugen soll ein weißer VW Golf zu diesem Zeitpunkt die Straße Marburger Tor in Richtung Siegen-Weidenau befahren haben. Obwohl sich der 24-Jährige bereits auf dem Zebrastreifen befunden habe, sei der Golf mit unvermittelter Geschwindigkeit auf die Querungshilfe zugefahren. Der Fußgänger soll noch versucht haben, sich schnell auf die andere Straßenseite in Sicherheit zu bringen. Der Pkw habe ihn aber dennoch erfasst und der 24-Jährige stürzte zu Boden. Der Golf soll dann kurz nach Passieren des Zebrastreifens gestoppt haben, sei dann aber weitergefahren.

Zeugen konnten den alarmierten Polizeibeamten das Kennzeichen des Golfs mitteilen. Im weiteren Verlauf konnte die Polizeistreife an der Halteranschrift des Golfs den 81-jährigen Fahrer ermitteln. Dieser gab an, dass er den Zusammenstoß nicht bemerkt habe. Er habe lediglich gehört, dass mehrere Leute geschrien hätten. Als er nach seinem Anhalten in den Rückspiegel geschaut habe, hätte er dort nichts Ungewöhnliches gesehen und sei daher weitergefahren.

Der 24-Jährige wurde von der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht. Nach jetzigem Kenntnisstand erlitt er keine schwerwiegenden Verletzungen. An dem Golf waren keine augenscheinlichen Beschädigungen feststellbar.

Aufgrund der Verletzungen und der Zeugenaussagen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Unfallflucht. Die Beamten stellten den Führerschein des 81-Jährigen sicher.

Das Verkehrskommissariat ermittelt nun weiter. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 bei der Polizei zu melden.

