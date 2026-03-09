PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Grillabend endet in Polizeirevier

Lahr (ots)

Zu einer Körperverletzung kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer Wohnung in der Sofienstraße. Ein soll gegen 1:15 Uhr seine Lebensgefährtin und eine anwesende Bekannte mehrfach mit den Händen geschlagen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich die Bekannte in der Folge ins Wohnzimmer begeben und die Tür geschlossen haben, um sich iin Sicherheit zu bringen. Daraufhin habe der Mann den Glaseinsatz der Wohnzimmertür eingeschlagen und sich dabei selbst verletzt. Alle Beteiligten waren offenbar erheblich alkoholisiert. Der Mann und seine Lebensgefährtin mussten aufgrund ihres Verhaltens von den Polizisten mit Handschließen fixiert werden. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum und seine Partnerin auf das Polizeirevier Lahr gebracht. Im Rahmen der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen biss die Lebensgefährtin einem Polizeibeamten in den Arm. Es wurden nun Ermittlungen wegen Körperverletzung und Widerstandes gegen Polizeibeamte eingeleitet.

/mk

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg

