Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitag gegen 15:40 Uhr kam es auf der Kreisstraße 3267 im Bereich der Anschlussstelle Schwäbisch Gmünd-Ost zur B 29 zu einem Verkehrsunfall. An der Zusammenführung zweier Fahrstreifen vor einem Kreisverkehr klappte das Reisverschlussverfahren nicht. Ein 63-jähriger VW-Fahrer wollte vom linken auf den rechten Streifen wechseln und stieß seitlich gegen den VW eines 24-Jährigen. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitag gegen 09:40 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Schulzentrums in der Scheffoldstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 85-jähriger Mercedes-Fahrer und 71-jähriger Fahrradfahrer fuhren beide auf dem Parkplatz und stießen im Bereich einer Kreuzung zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ellwangen: Unfall auf der Autobahn

Am Freitag gegen 12:30 Uhr kam es auf der Autobahn 7 in Fahrtrichtung Würzburg zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl / Fichtenau zu einem Unfall. Ein 55-jähriger Sattelzuglenker fuhr auf dem rechten Streifen, ein 57-jähriger Ford-Fahrer überholte diesen auf dem linken Streifen. Plötzlich platzte der linke Vorderreifen des Sattelzuges, wodurch der Ford nach links in die Leitplanke geschoben wurde. Im Pkw löste der Airbag aus und der Fahrer wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge musste in der Folge durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Auch die Leitplanke wurde beschädigt. Der Schaden wir auf insgesamt ca. 70.000 Euro geschätzt. Zur Bergung und Sperrung der Unfallstelle war auch die Autobahnmeisterei sowie die Feuerwehr Ellwangen mit 6 Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften im Einsatz. In beiden Fahrtrichtungen kam es durch den Unfall und die anschließende Bergung zu Beeinträchtigungen, die bis ca. 18:00 anhielten.

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