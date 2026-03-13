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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Diebstahl

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Parkenden PKW beschädigt

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Citroen, welcher am Freitag zwischen 9:25 Uhr und 10:55 Uhr in der Sebaldstraße geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580.

Ellwangen / Neunheim: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag zwischen 8:50 Uhr und 9:05 Uhr auf einem Parkplatz einer Metzgerei in der Röhlinger Straße einen dort geparkten Fiat. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Ellwangen/Eigenzell: Diebstahl von Werkzeug

Zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Freitag, 10 Uhr, brach ein Unbekannter an mehreren Baumaschinen im Weiherweg / Gewann ´Grünwald´, an einer Unterführung im Wald zwischen Stocken und Ellenberg, die Tankstutzen auf und entwendete eine Kiste mit hochwertigen John-Deere-Werkzeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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