Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall auf der Autobahn

Aalen (ots)

Braunsbach: Unfall auf der Autobahn

Am Montagvormittag gegen 10:55 Uhr befuhr ein 37-jähriger Lkw-Fahrer die A6 in Richtung Nürnberg. Aufgrund eines Verkehrsstaus war er auf dem rechten Fahrstreifen nur mit langsamer Geschwindigkeit unterwegs. Ein 35-jähriger Lkw-Fahrer war hinter dem 37-jährigen in gleiche Richtung unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Lkw, hierbei konnte nicht abschließend geklärt werden, ob der 37-Jährige den 35-Jährigen zuvor über den Standstreifen überholt hat, weshalb die Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 07904 94260 Zeugenhinweise entgegennimmt. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell