Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchter Raub und Widerstand gegen Polizeibeamte

Aalen (ots)

Crailsheim: Versuchter Raub und Widerstand gegen Polizeibeamten

Am Freitag gegen 1 Uhr betrat ein 49-Jähriger eine Bankfiliale in der Karlstraße. Dort wurden zwei zunächst unbekannte Täter auf ihn aufmerksam und forderten Geld von ihm. Da ihm die Situation suspekt vorkam, verließ der Mann die Bankfiliale jedoch ohne Geld und ging zu Fuß über den Schloßplatz in Richtung Parkstraße. Die beiden Unbekannten folgten ihm und forderten erneut Geld. Anschließend schlugen sie den Mann und schlugen ihm beim Versuch die Polizei zurufen das Handy aus der Hand. Dank der Angaben des Geschädigten konnte die Polizei die Täter schnell identifizieren: Ein 16-Jähriger und ein 17-Jähriger wurden im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung angetroffen und auf das Polizeirevier gebracht. Der 17-Jährige verhielt sich während der polizeilichen Maßnahmen unkooperativ, aggressiv und beleidigend, weshalb er von den Beamten festgehalten wurde. Dabei trat er nach einem Beamten, welcher jedoch nicht verletzt wurde.

