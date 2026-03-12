PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall und Einbruch in Schulraum

Aalen (ots)

Untermünkheim: Auffahrunfall

Am Donnerstagvormittag gegen 08 Uhr befuhr eine 29-jährige VW-Fahrerin die B19 von Künzelsau in Richtung Schwäbisch Hall und erkannte auf Höhe der Abzweigung bei Übrigshausen zu spät, dass der vor ihr fahrende Verkehr abbremste. Die 29-Jährige fuhr auf einen 26-jährigen Audi-Fahrer auf und schob diesen auf einen davor fahrenden 62-jährigen Lkw-Fahrer. Der 26-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 11 000 Euro.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Schulraum

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Dienstag 16:15 Uhr und Donnerstag 07:10 Uhr Zutritt zu einem Tonraum einer Schule im Sudetenweg indem er die Türe zum Raum aufbrach. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts aus dem Raum entwendet. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen

