Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen: Lorch: Aufmerksame Anwohner

Aalen (ots)

Aufgrund von aufmerksamen Anwohnern konnte am Freitag gegen 12:30 Uhr ein 26-jähriger Mann kontrolliert werden, der im Verdacht steht mehrere Kinder sexuell belästigt zu haben.

Bereits Mitte Februar wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass ein bis dato unbekannter LKW-Fahrer auf einem Parkplatz in der Reinhold-Maier-Straße drei Kinder angesprochen haben soll und hierbei seine Hose herabgelassen hatte. Zu diesem Zeitpunkt konnte der verdächtige LKW-Fahrer jedoch nicht ermittelt werden.

Am Freitagmittag gegen 11:30 Uhr teilte ein Ehepaar, welches in der Nähe wohnhaft ist und bereits vom Sachverhalt im Februar informiert war, dem Polizeipräsidium Aalen mit, dass der besagte LKW wieder auf dem Parkplatz stehen würde. Hierbei stellte die Zeugin sogar fest, dass wiederum ein Kind von dem LKW-Fahrer angesprochen wurde, woraufhin sie sich dazu entschloss einzuschreiten und das Kind nach Hause zu begleiten. Nachdem von den beiden Zeugen das amtliche Kennzeichen notiert wurde, konnte der LKW, der zwischenzeitlich weggefahren war, durch die Polizei im Bereich Schorndorf angehalten und der Fahrer einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde der 26-jährige türkische Staatsangehörige am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser setzte den beantragten Haftbefehl in Vollzug, so dass der Tatverdächtige anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden konnte.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Kriminalpolizei Aalen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell