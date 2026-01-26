PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: 10-Jährige Luisa K. aus Kappeln vermisst

Kappeln (ots)

Seit heute Morgen (26.10.26) um 07.15h wird die 10-Jährige Luisa K. aus Kappeln vermisst. Sie wurde zuletzt zwischen ca. 8.00h und 9.00h auf der Schleibrücke in Richtung Ortsteil Ellenberg gesehen. Luisa ist ca. 1,50m groß, schlank und hat braun gelockte, längere Haare. Bekleidet ist sie mit einer schwarzen Jacke und einer beigen Hose. Sämtliche Suchmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden des Mädchens.

Die Polizei bittet um ihre Mithilfe! Wer die Vermisste gesehen hat oder weiß wo sie sich aufhält, wird gebeten, sich jederzeit über die Notrufnummer 110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Regionalleitstelle Nord

Telefon: 0461/99930240
E-Mail: harrislee.rls@polizei.landsh.de

Original-Content von: Regionalleitstelle Nord, übermittelt durch news aktuell

