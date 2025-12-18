RLS NORD: Öffentlichkeitsfahndung nach Felina P. ist beendet. Die Polizei dankt für die Mithilfe
Ellingstedt (ots)
Die seit Donnerstagnachmittag (18.12.2025) vermisste Felina P. ist wohlbehalten zurückgekehrt.
Die Polizei bedankt sich bei allen Helfern und Hinweisgebern für die Mithilfe.
Ihre Polizeidirektion Flensburg
Rückfragen bitte an:
Regionalleitstelle Nord
Telefon: 0461/99930240
E-Mail: harrislee.rls@polizei.landsh.de
Original-Content von: Regionalleitstelle Nord, übermittelt durch news aktuell