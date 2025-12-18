PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Regionalleitstelle Nord

RLS NORD: Öffentlichkeitsfahndung nach Felina P. ist beendet. Die Polizei dankt für die Mithilfe

Ellingstedt (ots)

Die seit Donnerstagnachmittag (18.12.2025) vermisste Felina P. ist wohlbehalten zurückgekehrt.

Die Polizei bedankt sich bei allen Helfern und Hinweisgebern für die Mithilfe.

Ihre Polizeidirektion Flensburg

Rückfragen bitte an:

Regionalleitstelle Nord

Telefon: 0461/99930240
E-Mail: harrislee.rls@polizei.landsh.de

Original-Content von: Regionalleitstelle Nord, übermittelt durch news aktuell

