Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Exhibitionist - Unfall mit E-Scooter - Widerstand - Diebstahl - Unfallflucht

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Ein Skoda, der am Donnerstag zwischen 9 Uhr und 9:40 Uhr in der Julius-Leber-Straße geparkt war, wurde dort von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Jagstzell: Fahrrad entwendet

Am Donnerstag zwischen 14:00 Uhr und 22:00 Uhr wurde ein, mit einem Zahlenschloss gesichertes, Trekkingbike, welches am Bahnhof in der Crailsheimer Straße abgestellt war, von Unbekannten entwendet. Das anthrazitfarbene Rad trägt den Schriftzug "Atenia" auf dem Rahmen und war mit schwarzen Satteltaschen ausgestattet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Donnerstagabend gegen 21:45 Uhr sollte ein 37-jähriger Mann aufgrund andauernder Ruhestörung und aggressivem Verhalten in der Weißensteiner Straße in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten vehement.

Lorch: Vorfahrt missachtet

Ein 54-jähriger VW-Lenker missachtete am Mittwoch gegen 17:30 Uhr in der Götzentalstraße die Vorfahrt eines 47-jährigen Ford-Fahrers. Es kam zur Kollision, bei der ein Sachschaden von über 1.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Unfall mit E-Scooter

Zwei Jungen fuhren am Donnerstag gegen 16:10 Uhr zu zweit auf einem E-Scooter. In der Unterführung zum Fehrle-Parkhaus fuhren sie einen 57-jährigen Mann von hinten an, so dieser zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Die Beiden entschuldigten sich zunächst bei dem noch am Boden liegenden Mann, entfernten sich jedoch anschließend unerlaubt vom Unfallort. Kurz darauf wurden die zwei von einer Zeugin angesprochen. Daraufhin teilte der 10-jährige Junge seinen Namen und seine Adresse mit. Der andere Beteiligte gab falsche Daten an. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Mutlangen: Exhibitionist

Am Donnerstag gegen 14:00 Uhr masturbierte ein 27-jähriger Mann in einem Modegeschäft In der Breite. Er konnte im Rahmen einer Fahndung festgestellt werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst belästigt wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07171 358-0 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

