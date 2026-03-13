Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrzeugbrand - Einbruch - Verkehrsunfälle - Auto zerkratzt

Aalen (ots)

Remshalden-Grunbach: Fahrzeugbrand

Am Donnerstag kurz nach 11:30 Uhr befuhr ein 66 Jahre alter Mercedes-Fahrer die B 29 in Richtung Stuttgart. Während der Fahrt geriet sein Pkw (kein Elektroauto) vermutlich aufgrund einer technischen Ursache in Brand. Das Feuer wurde durch Mitarbeiter einer nahe gelegenen Firma bereits vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Der Pkw wurde abgeschleppt, verletzt wurde niemand.

Waiblingen-Bittenfeld: Einbruch in Lebensmittelmarkt

Ein bislang unbekannter Dieb schlug am Donnerstagabend gegen 22:45 Uhr mehrere Scheiben eines Discounters in der Straße Bei der Kappel ein. Vermutlich weil er von Zeugen gestört wurde, flüchtete der Mann ohne Beute wieder. Der verursachte Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Beim Täter soll es sich um einen Mann mit kurzer Hose, Rucksack und dunkler Oberbekleidung handeln. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Welzheim: Krad-Fahrer nach Kollision mit Pkw leicht verletzt

Eine 59 Jahre alte Citroen-Fahrerin übersah am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr beim Linksabbiegen von der Friedrich-Bauer-Straße in die Schloßgartenstraße einen entgegenkommenden 19-jährigen Kraftrad-Fahrer und kollidierte mit diesem. Der 19-Jährige erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Schaden wird auf 18.000 Euro geschätzt.

Fellbach-Schmiden: Auto zerkratzt

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag wurde in der Hohenzollernstraße ein geparkter Opel zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt der Polizeiposten Schmiden unter der Telefonnummer 0711 9519130 entgegen.

Burgstetten: Fahrzeug macht sich selbstständig

Am Donnerstagnachmittag gegen 17:30 Uhr parkte eine 75-jährige Frau ihren VW in der Rathausstraße und verließ ihr Fahrzeug ohne dieses gegen Wegrollen zu sichern. Der Pkw machte sich in der Folge selbstständig und prallte gegen einen geparkten Ford. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro.

Spiegelberg: Person nach Unfallflucht verletzt

Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr befuhr ein 24-jähriger BMW-Fahrer die K1819 von Spiegelberg in Richtung der L1066. In einer Linkskurve kam ihm dabei ein anderes Fahrzeug entgegen. Da dieses gegen das Rechtsfahrgebot verstieß und auf die Gegenfahrbahn kam, musste der 24-jährige nach rechts ausweichen. Hierbei kam er mit seinem BMW ins Bankett, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Der 24-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Das andere Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro.

Backnang: Auffahrunfall

Am Donnerstagnachmittag gegen 17:30 Uhr befuhr ein 26-jähriger Peugeot-Fahrer die Stuttgarter Straße und erkannte dabei zu spät, dass ein vor ihm fahrender 45-jähriger Ssangyong-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste. Der 26-Jährige fuhr auf den Ssangyong auf, wobei der 50-Jährige und seine 18-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 14 000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell