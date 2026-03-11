PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Schmuck beim Stadtputz gefunden

  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Gliesmarode (Ringgleis) 07.03.26, 13.00 Uhr

Eigentümer gesucht

Am vergangenen Samstag hat unter anderem ein Vater mit seinem Sohn bei der Aktion "Stadtputz" teilgenommen.

Beim Sammeln von Müll im Bereich der Böschungen am Ringgleis zwischen dem Gliesmaroder Bahnhof und der Böcklinstraße wurden sie auf Gegenstände aufmerksam, die nicht nach weggeworfenem Abfall aussahen. In einem Gebüsch haben Vater und Sohn offensichtlich zusammengehörenden Modeschmuck gefunden. Weil man sich nicht vorstellen konnte, dass so etwas einfach weggeworfen wird, haben beide den Schmuck am nächsten Tag zur Polizei gebracht. Nach Begutachtung gehen die ermittelnden Beamten davon aus, dass dem aufgefundenen Schmuck eine Straftat zugrunde liegen könnte.

Deshalb wird jetzt die Eigentümerin oder der Eigentümer des markanten Schmucks gesucht, sowie Personen, die gegebenenfalls Angaben zur Herkunft machen können.

Die abgebildeten Stücke könnten zum Teil skandinavischen Ursprungs sein.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Mitte unter der Telefonnummer 0531/476-3115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

