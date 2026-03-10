Polizei Braunschweig

POL-BS: Schwerer Raub

Braunschweig (ots)

Steinweg, 09.03.2026, 16:50 Uhr

Unbekannter droht mit Messer und erlangt Bargeld

Am späten Nachmittag des gestrigen Montags kam es in der Innenstadt zu einer Raubstraftat. Ein bislang unbekannter Mann betrat um kurz vor 17:00 Uhr ein Blumengeschäft, nachdem er zuvor einen davor ausgestellten Blumentopf an sich nahm. Im Laden stellte er die Topfpflanze auf den Tresen forderte er die 41-jährige Mitarbeiterin auf, die Kasse zu öffnen. Dabei hielt der Mann ein Cuttermesser in der Hand. Die 41-Jährige kam der Aufforderung nach. Der Täter griff anschließend selbstständig nach dem Bargeld und erlangte so rund 600 EUR. Die Mitarbeiterin wurde schließlich von ihm in den hinteren Bereich des Ladens geschickt, sodass er das Geschäft unerkannt verlassen konnte. Nach Alarmierung der Polizei konnte der Mann in der Nähe nicht mehr angetroffen werden. Die Kriminalpolizei nahm den Tatort auf. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 55-60 Jahre, 1,85 m, schwarze Kleidung, auffällige schwarzer Beanie, markante spitze Nase, gepflegtes Erscheinungsbild. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder der Tat geben können werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0531-476 2516 zu melden.

