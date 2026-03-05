PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Braunschweig

POL-BS: Bekämpfung komplexer Kriminalitätsstrukturen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt

05.03.26, 07.00 Uhr

Umsetzung von Durchsuchungsbeschlüssen

Seit Juli des vergangenen Jahres wird im hiesigen Zentralen Kriminaldienst, unter Leitung der Staatsanwaltschaft Braunschweig, ein Ermittlungsverfahren gegen drei männliche Personen geführt. Den Männern werden strukturierte, illegale Handlungen, u.a. im Bereich der Drogenkriminalität vorgehalten.

In den heutigen frühen Morgenstunden wurden deshalb Durchsuchungsbeschlüsse für insgesamt sieben Wohn- und Gewerbeobjekte in Braunschweig und Umgebung umgesetzt. Überwiegend konzentrierten sich die Maßnahmen auf den Bereich des Rotlichtviertels um die Wallstraße.

Mit Unterstützung des Spezialeinsatzkommandos und der Bereitschaftspolizeihundertschaft aus Braunschweig, erfolgte um 07.00 Uhr der schlagartige Zugriff auf die avisierten Zielobjekte. Nachdem zunächst zwei der drei das Strafverfahren betreffende Männer (58 und 28 Jahre alt) festgenommen werden konnten, wurde mit den Durchsuchungen begonnen.

Insgesamt wurden dabei u.a.:

   - drei einsatzbereite Handfeuerwaffen, inklusive Munition
   - Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich
   - kleinere Mengen Betäubungsmittel und
   - diverses Beweismaterial

beschlagnahmt.

Zwecks weiterer Maßnahmen wurden die Beschuldigten anschließend dem hiesigen Kriminaldienst zugeführt.

Die Ermittlungen in diesem Verfahren, insbesondere auch zum Aufenthalt des dritten Beschuldigten, dauern weiter an.

An dem heutigen Einsatz waren über 100 Einsatzkräfte beteiligt. Verletzt wurde niemand.

Franz Mahncke, Leiter des Zentralen Kriminaldienstes Braunschweig, wertet den Einsatz als Erfolg:

"Durch die Ermittlungsmaßnahmen konnten vor allem mit der Beschlagnahme von Schusswaffen und Bargeld die Gefährlichkeit und die finanziellen Möglichkeiten eines kriminellen Netzwerkes minimiert werden."

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 14:15

    POL-BS: Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen auf A39

    Braunschweig (ots) - A39 Rtg. Wolfsburg, 04.03.26, 14.40 Uhr Zwei Schwerverletzte, eine Leichtverletzte Gestern Nachmittag ist es auf der A39 Rtg. Wolfsburg, in Höhe der Rastanlage Hüttenblick, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Der 31-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinters befuhr zuvor den linken Fahrstreifen der Autobahn. Offensichtlich zu spät bemerkte er den sich auf seiner Spur anstauenden Verkehr, so ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 11:28

    POL-BS: Zwei Verkehrsunfälle infolge Alkohol- und Drogeneinfluss

    Braunschweig (ots) - Berliner Straße / A39, Rastanlage Salzgitter-Hüttenblick, 03.03.2026, 21:00 Uhr Am Dienstagabend kam es im Stadtgebiet von Braunschweig sowie auf der A39 im Bereich Salzgitter nahezu zeitgleich zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen die jeweiligen Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. Gegen 21:00 Uhr befuhr ein ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 10:21

    POL-BS: Festnahme nach Einbruch in Schule

    Braunschweig (ots) - Innenstadt, 27.02.2026, 20:00 Uhr 18-Jähriger von Zeugen auf Flucht verfolgt Am Freitagabend bemerkten Spaziergänger Licht im Gymnasium Kleine Burg. Sie beobachteten außerdem, wie eine Person über ein Fenster aus der Schule kam. Da für sie der Verdacht eines Einbruchs bestand, verständigten sie die Polizei und der 38-jährige Zeuge verfolgte die Person auf seiner Flucht zu Fuß. Schließlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren